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27.06.2021 14:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал поручения по вакцинации, ипотеке и футболу. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утвердил комплекс поручений по вакцинации, семейной ипотеке, поддержке малого бизнеса и экологии. Документ опубликован на сайте Кремля.
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

• Правительство должно до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в РФ на работу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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• Президент ждет от кабмина до 30 июня доклад об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.

• Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Кроме того, до 1 июля 2022 года будет продлено действие льготной программы ипотеки, со ставкой не более 7%, максимальный размер кредита не должен быть выше 3 миллионов рублей.

• Кабмин до 30 июня доложит о подготовке эксперимента по отмене НДС для предприятий общепита, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей.

• Президент поручил до 30 декабря законодательно закрепить освобождение малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, от представления налоговой декларации.

• Правительство до 1 октября разработает дорожную карту по снижению выброса парниковых газов от хоздеятельности.

• Правительство к октябрю должно принять долгосрочную программу содействия занятости молодежи, обратив особое внимание на молодых людей в возрасте до 24 лет.

• Президент РФ поручил кабмину до 1 декабря доложить о помощи в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года.

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