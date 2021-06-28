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28.06.2021,  
14:34
Текст:  Алексей Моисеев

Боевой модуль с 57-мм пушкой значительно повышает возможности БМП

Применение необитаемого 57-мм боевого модуля АУ-220М на БМП-3 значительно повышает безопасность экипажа и десанта, а также делает более комфортным пребывание людей за броней.

Внутренняя компоновка такой модернизированной боевой машины пехоты продемонстрирована в видеофильме, посвященном юбилею нижегородского Центрального научно-исследовательского института "Буревестник".

Впервые такой образец бронетехники был представлен широкой общественности в 2015 году на выставке в Нижнем Тагиле.

На II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" уже показали бронированную разведывательную машину БРМ-3К.

Данная артиллерийская установка имеет высокую огневую мощь, она способна бороться как с разнообразными наземными, морскими, так и воздушными целями. Максимальная вертикальная дальность стрельбы составляет 7500 м, горизонтальная - 14 500 метров.

Скорострельность - 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входит как раз 80 снарядов, а также 2000 патронов к 7,62-мм пулемету. Предусмотрен монтаж противотанковых управляемых ракет.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Эффективность применения этого вооружения обеспечивается наличием современной многоканальной системы управления огнем.

В настоящее время варианты подобных установок используются на самоходном зенитном артиллерийском комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" и тяжелой БМП Т-15, созданной на унифицированной платформе "Армата".

Недавно сообщалось о появлении АУ-220М на ракетных катерах KCR-60M военно-морских сил Индонезии.

Внутренняя компоновка БМП-3 с новым боевым модулем. Фото: АО ЦНИИ Буревестник / youtube.com

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