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Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову

Новости
    28.06.2021, 19:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Вышел новый трейлер фантастического сериала сервиса Apple TV+ "Основание" по знаменитому циклу Айзека Азимова.

Фото: Kevin Winter/Getty Images/AFP
Джордж Мартин напишет новый финал "Игры престолов"

В ролике объявлена дата премьеры 10-серийного первого сезона - 24 сентября, когда выйдут первые три эпизода.

Роль протагониста Гэри Сэлдона исполнил британец Джаред Харрис ("Чернобыль"). Также в ролях: Ли Пейс ("Хоббит", "Стражи Галактики"), Лу Ллобелл ("Путешественники") и другие.

Шоураннер - Дэвид С. Гойер ("Тёмный рыцарь"), а режиссёр первого эпизода - Руперт Сандерс ("Призрак в доспехах").

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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