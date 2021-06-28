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Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны"

Новости
    28.06.2021, 16:06
Текст:   Богдан Бобров
Фото: instagram.com/ comicommunity Фото: instagram.com/ comicommunity
Фото: instagram.com/ comicommunity

Американо-канадская актриса Лори Холден, наиболее известная по первым сезонам "Ходячих мертвецов", присоединилась к касту сериала "Пацаны".

Фото: youtube.com/ MassEffectUnltd
Автор Mass Effect рассказал, почему игру не получилось экранизировать

Как сообщает Variety, артистка исполнит роль Алой Графини - очевидной пародии на Алую Ведьму Marvel.

Она - также как и Солдатик, образ которого воплотит Дженсен Эклс - в оригинальных комиксах входила в команду "Расплата" (привет "Мстителям") - второму по значимости и силе супергеройскому объединению компании Vought.

Съемки третьего сезона сатирического антисупергеройского шоу стартовали еще в феврале, но даты выхода новых серий пока не называются.

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