Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны"

Американо-канадская актриса Лори Холден, наиболее известная по первым сезонам "Ходячих мертвецов", присоединилась к касту сериала "Пацаны".

Как сообщает Variety, артистка исполнит роль Алой Графини - очевидной пародии на Алую Ведьму Marvel.

Она - также как и Солдатик, образ которого воплотит Дженсен Эклс - в оригинальных комиксах входила в команду "Расплата" (привет "Мстителям") - второму по значимости и силе супергеройскому объединению компании Vought.

Съемки третьего сезона сатирического антисупергеройского шоу стартовали еще в феврале, но даты выхода новых серий пока не называются.