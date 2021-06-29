Актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис умер в 32 года

Российский актер и продюсер Ростислав Гулбис скоропостижно скончался на 33-м году жизни на съемках в Костроме 29 июня.

Как передает канал "360" со ссылкой на представительницу артиста Екатерину Гольцман, причиной смерти Гулбиса стал приступ острого панкреатита.

"У него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы", - рассказала Гольцман, подчеркнув, что Ростислав "не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств".

По словам Екатерины, трагедия случилась перед тем, как актер должен был ехать на премьеру своего нового фильма.

Прощание с Гулбисом пройдет в субботу. Похоронят его, скорее всего, на Ваганьковском кладбище.

Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года в Москве. Известен по роли опера Олега Елисеева в серии "Полицейский с Рублевки". Среди других проектов - "Чернобыль. Зона отчуждения", "Кулагин и партнеры", "Солдаты. Снова в строю", "Женская консультация", "Кома", "Нагиев на карантине".

Последняя картина, в которой успел сняться артист - комедия "Проклятый чиновник".