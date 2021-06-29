На Форуме регионов Беларуси и России подпишут контракты на 800 млн долларов

О том, что подписание коммерческих проектов на VIII Форуме регионов Беларуси и России, который поднял свой флаг 29 июня, всегда занимает особое место, можно судить и по заявленной в этом году сумме предстоящих контрактов.

Белорусский сенатор Татьяна Рунец, которая возглавляет парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам, уже в первый день форума огласила прогноз, согласно которому сумма подписанных соглашений может достигнуть $800 млн.

Успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны, подчеркнула она, невозможно без внедрения инноваций и технологических модернизаций. А важной составляющей в этом аспекте Рунец считает взаимодействие между странами, регионами, кооперациями.

Подчеркнув, что Россия является стратегическим партнером Синеокой, сенатор обратилась к официальной статистике, уточнив, что товарооборот между обеими странами в истекшем году составил $29,5 млрд. А за четыре месяца этого года он увеличился на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост заметен и в портфеле ежегодных инвестиций. "Только за прошлый год они составили около $3 млрд, а за первый квартал текущего - около $1 млрд", - уточнила она.

Кстати, масштабы взаимовыгодного сотрудничества, по ее словам, наглядно отражаются в совместных проектах Союзного государства. "За время его существования только по научно-технической линии реализовано более 50 программ в области освоения космоса, машиностроения, сельского хозяйства, метеорологии, реализованы новые технологии лечения детей", - резюмировала сенатор.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Форум регионов Беларуси и России продлится до 1 июля. А все его основные мероприятия из-за пандемии коронавируса пройдут в этом году в режиме видеоконференции.