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30.06.2021 18:18
Рубрика: Власть

Косачев: Президент явно провел одну из "красных линий"

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Очередная "Прямая линия" с Президентом России подтвердила, что россиян беспокоят не только насущные социальные и эпидемиологические темы, но и международная повестка.

В числе первых - вопрос по Украине. Людей явно тревожат тенденции в соседнем государстве. Разъяснение от главы государства: Украина не в списке недружественных стран, потому что В.В.Путин не считает сам украинский народ недружественным. "Мы - единое целое", сказал Президент, анонсировав отдельную статью на данную тему. Тем самым обозначено: украинская тема в фокусе внимания руководства страны. И можно ожидать более подробного изложения стратегического видения ситуации, а также - и это уже обозначено как одна из миссий статьи Путина - прямого обращения к украинскому народу, уже много лет находящемуся в искаженной и агрессивной информационной реальности.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
Стенограмма: О чем говорит Владимир Путин на "Прямой линии"

Перспектива встречи с президентом Украины была подана в контексте "полного внешнего управления", в которое отдало страну нынешнее руководство. Пока ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, разговаривать не о чем. Беспредметных встреч не будет, однако можно толковать и как готовность говорить с теми, кто держит нити управления в своих руках, и они названы поименно: Вашингтон, отчасти Берлин и Париж.

В этом контексте был и ответ на вопрос о недавнем инциденте с эсминцем ВМФ Великобритании "Дефендер" у берегов Крыма. Президент, прежде всего, снизил накал страстей: мир не стоял на грани войны, ибо авторы провокаций знают, что не смогут выйти победителями из этой войны. Однако заявлено вполне недвусмысленно: вы можете сколько угодно не уважать демократический выбор крымчан, но это не должно принимать военизированные формы. Ответ будет, и мы исходим из того, что даже уничтожение очередного провокатора не приведет к катастрофе.

Еще два момента. Мы завершили в плановом порядке учения¸ но другая сторона не снизила, а усилила свою военную активность у наших границ. И это старая проблема: наши шаги навстречу воспринимаются как результат успешного давления, и делается вывод - надо не идти навстречу, а усиливать давление. Другая жесткая констатация: больше всего тревожит то, что происходит военное освоение Украины, и в частности территорий, которые граничат с нами. Президент явно провел одну из "красных линий": это касается жизненных интересов народа России. Реакция будет соответствующей. За этим видны и истинные мотивы тех, кто организовывал госпереворот на Украине - дело не в ценностях и не в демократии, а в военно-стратегическом пространстве.

Была дана оценка ситуации после российско-американского саммита в Женеве. Многие отмечают, что после этого важного события произошел некий откат в сторону конфронтации. В.В.Путин объяснил эту противоречивость когнитивным диссонансом в Вашингтоне: с одной стороны они понимают, что мир меняется, и потому состоялась встреча в Женеве, а с другой - хочется любой ценой сохранить свое доминирование. Но президент России высказал надежду, что США тоже однажды войдут в нормальные рамки.

Будем надеяться.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

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