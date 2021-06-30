Омича отправят на COVID-реабилитацию после обращения к Путину

Житель Омской области Владимир Васильков сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса.

Владимир Васильков обратился на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобой на то, что не может восстановиться после перенесенного заболевания. За реабилитацию в частном медицинском центре у него потребовали 50 тысяч рублей, а таких средств у пенсионера нет.

В правительстве Омской области сообщили, что омич будет отправлен в санаторий уже 8-9 июля.

- Напомним, что уже завтра в регионах по поручению президента стартует программа углубленной диспансеризации. Максимальный приоритет при ее прохождении будет отдан пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, - отметили в минздраве региона. - Граждан, которым показано прохождение углубленной рекомендации, поступит приглашение из поликлиники по месту жительства или страховой компании. По результатам диспансеризации пациентам, в случае необходимости, будет оказана вся необходимая медицинская помощь по показаниям.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что российские власти запускают программу реабилитации для переболевших COVID-19.

- Мы выделили серьезные деньги на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, чтобы проходить реабилитацию после коронавируса, - отметил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным