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30.06.2021 15:53
Рубрика: Власть

Омича отправят на COVID-реабилитацию после обращения к Путину

Текст: Наталья Граф (Омск)

Житель Омской области Владимир Васильков сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса.

Омские власти заявили, что не лишали омича звания ветерана

Владимир Васильков обратился на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобой на то, что не может восстановиться после перенесенного заболевания. За реабилитацию в частном медицинском центре у него потребовали 50 тысяч рублей, а таких средств у пенсионера нет.

В правительстве Омской области сообщили, что омич будет отправлен в санаторий уже 8-9 июля.

- Напомним, что уже завтра в регионах по поручению президента стартует программа углубленной диспансеризации. Максимальный приоритет при ее прохождении будет отдан пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, - отметили в минздраве региона. - Граждан, которым показано прохождение углубленной рекомендации, поступит приглашение из поликлиники по месту жительства или страховой компании. По результатам диспансеризации пациентам, в случае необходимости, будет оказана вся необходимая медицинская помощь по показаниям.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что российские власти запускают программу реабилитации для переболевших COVID-19.

- Мы выделили серьезные деньги на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, чтобы проходить реабилитацию после коронавируса, - отметил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным

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