СК начал проверку после обращения к президенту ветерана труда из Омска

Следственный комитет организовал проведение проверки по вопросу лишения звания "Ветеран труда" омича Владимира Василькова.

- В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, житель Омска Владимир Васильков пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что его фактически лишили звания "Ветеран труда".

- Я отработал более 40 лет, мне присвоили звание ветерана труда области. А потом, когда пенсию прибавили, "ветеранские" 550 рублей убрали. Сейчас я никто, мне наплевали в душу. И я не один такой, - обратился пенсионер Владимир Васильков к главе государства во время "Прямой линии".

Владимир Путин отметил, что ему хорошо знакома эта проблема.

- Решения о назначении и лишении этих званий принимает регион. Но я считаю, что это неправильно - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надеюсь, в Омске меня услышат, - отметил Владимир Путин.

Действующая редакция Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан действительно лишает региональных ветеранов труда денежных выплат, если их ежемесячный доход более 175 процентов величины прожиточного минимума. В 2021 году "критерий нуждаемости" составляет 15631 рублей. Если пенсия у ветерана больше - то выплаты в 550 рублей он лишается автоматически.

Только в 2019 году, после повышения пенсий, без ветеранских льгот осталось более 8 тысяч жителей Омской области.

В последнее время в региональный парламент несколько раз вносили законопроект о возвращении доплаты тем людям, которые годами трудились на благо Омской области. Однако изменения в 31-ю статью Кодекса Омской области так и не внесли.

По словам местных чиновников, увеличить "критерий нуждаемости" для пенсионеров не разрешает федеральная власть. Регионы, находящиеся сегодня в условиях жестких бюджетных ограничений, не должны брать на себя дополнительные социальные расходы. Минфин якобы рекомендует им переходить на принцип адресности и нуждаемости в отношении социальных льгот.

В правительстве Омской области оперативно прокомментировать данную ситуацию корреспонденту "РГ" не смогли, пообещав сообщить о принятом решении позже.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.