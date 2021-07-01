Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда

Британец Майкл Хёрст, автор хитовых сериалов разной степени историчности "Викинги", "Тюдоры" и "Борджиа", снимет сериал про блокаду Ленинграда. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет сериала будет основан на книге Анны Рид 2011 года "Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941-1944". Сама книга, в свою очередь, опирается на дневники блокадников, которые также, по словам Хёрста были изучены создателями сериала. Причём особое внимание будет уделено воспоминаниям женщин, добавил он.

Хёрст займёт пост шоураннера проекта.

Ранее сообщалось, что Хёрст вместе коллегой по оригинальным "Викингам" Морганом О'Салливаном заняли посты исполнительных продюсеров спин-оффа шоу о средневековых скандинавов, получившего подзаголовок "Вальгалла". Уже объявлен актёрский состав проекта.

В прошлом году на ММКФ победил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", основанный на "Блокадной книге" Даниила Гранина и Олеся Адамовича и текстах поэтессы Ольги Берггольц.