Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.07.2021 11:20
Рубрика: Легковые авто

Tesla вновь выиграла у "зеленых", став на шаг ближе к открытию гигафабрики

Текст: Константин Руссов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Административный суд Франкфурта отклонил исковые заявления двух экологических организаций, которые требовали приостановить строительство нового завода Tesla близ Берлина.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Что будет с Tesla, если на ходу разбить ей монитор мультимедиа? Есть ответ

Группы Gruene Liga и NABU подали заявление в административный суд в середине месяца.

Они настаивали на временном прекращении строительства предприятия по причине того, что американский автопроизводитель якобы предоставил недостаточное количество информации о запланированных испытаниях оборудования и мерах предосторожности, которые будут в связи с этим предприняты. По мнению "зелёных", ядовитые вещества могут загрязнить почву и подземные воды.

Наладка оборудования включает в себя и функциональные испытания, которые запланированы в покрасочном, кузовном и литейном цехах строящегося завода. Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что пробный запуск оборудования не представляет никакой угрозы для экологии, к тому же Tesla согласовала систему забора воды и установку станций по очистке стоков.

Зелёные "активисты" могут обжаловать решение инстанции в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

Отметим, что у Tesla до сих пор нет полного пакета документа, который позволил бы вести стройку завода без задержек. В результате диверсий и регулярных судебных разбирательств сроки запуска производства смещены с середины этого года на начало следующего.

#Tesla