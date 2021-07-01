Tesla вновь выиграла у "зеленых", став на шаг ближе к открытию гигафабрики

Административный суд Франкфурта отклонил исковые заявления двух экологических организаций, которые требовали приостановить строительство нового завода Tesla близ Берлина.

Группы Gruene Liga и NABU подали заявление в административный суд в середине месяца.

Они настаивали на временном прекращении строительства предприятия по причине того, что американский автопроизводитель якобы предоставил недостаточное количество информации о запланированных испытаниях оборудования и мерах предосторожности, которые будут в связи с этим предприняты. По мнению "зелёных", ядовитые вещества могут загрязнить почву и подземные воды.

Наладка оборудования включает в себя и функциональные испытания, которые запланированы в покрасочном, кузовном и литейном цехах строящегося завода. Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что пробный запуск оборудования не представляет никакой угрозы для экологии, к тому же Tesla согласовала систему забора воды и установку станций по очистке стоков.

Зелёные "активисты" могут обжаловать решение инстанции в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

Отметим, что у Tesla до сих пор нет полного пакета документа, который позволил бы вести стройку завода без задержек. В результате диверсий и регулярных судебных разбирательств сроки запуска производства смещены с середины этого года на начало следующего.