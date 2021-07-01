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ГЛЭН-2021 раздвигает границы

01.07.2021 / 20:41
Михаил Предтеченский. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Михаил Предтеченский. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Двое ученых Сибирского отделения РАН - Михаил Предтеченский из Института теплофизики и директор Института углехимии и химического материаловедения Зинфер Исмагилов - стали в этом году претендентами на международную премию "Глобальная энергия". Третьим кандидатом из России назван Сулейман Аллахвердиев - заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева.

Эти имена вместе с другими 12 претендентами из Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии и США озвучили вчера на церемонии в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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Как рассказали "РГ" в ассоциации "Глобальная энергия", площадка СПбПУ была сознательно выбрана для оглашения короткого списка нынешних номинантов на международную энергетическую премию, которая учреждена в России в начале 2000-х и ежегодно присуждается 2-3 ученым и специалистам-практикам по решению авторитетного жюри - Международного комитета премии. Сейчас его возглавляет лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг из Южной Кореи.

На вчерашней церемонии было отмечено, что в номинационном цикле 2020-2021 годов заявки поступили из 36 государств, включая развитые европейские страны и США, а также Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. "Счастлив и горд тем, что кандидаты из шорт-листа - высококвалифицированные профессионалы, в полной мере представляющие самые последние новации современной науки", - цитируют организаторы церемонии в СПбПУ слова Рае Квон Чунг.

Вчера же президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев и ректор СПбПУ Андрей Рудской подписали соглашение о том, что питерский "Политех" станет базовой площадкой для проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и рабочих встреч под эгидой международной энергетической премии.

Имена лауреатов 2021 года, как ожидается, будут определены на заседании Международного комитета премии, который соберется в Казани на стыке августа-сентября. А список главных претендентов размещен уже на сайте "РГ".

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