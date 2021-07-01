ГЛЭН-2021 раздвигает границы
Эти имена вместе с другими 12 претендентами из Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии и США озвучили вчера на церемонии в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Как рассказали "РГ" в ассоциации "Глобальная энергия", площадка СПбПУ была сознательно выбрана для оглашения короткого списка нынешних номинантов на международную энергетическую премию, которая учреждена в России в начале 2000-х и ежегодно присуждается 2-3 ученым и специалистам-практикам по решению авторитетного жюри - Международного комитета премии. Сейчас его возглавляет лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг из Южной Кореи.
На вчерашней церемонии было отмечено, что в номинационном цикле 2020-2021 годов заявки поступили из 36 государств, включая развитые европейские страны и США, а также Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. "Счастлив и горд тем, что кандидаты из шорт-листа - высококвалифицированные профессионалы, в полной мере представляющие самые последние новации современной науки", - цитируют организаторы церемонии в СПбПУ слова Рае Квон Чунг.
Вчера же президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев и ректор СПбПУ Андрей Рудской подписали соглашение о том, что питерский "Политех" станет базовой площадкой для проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и рабочих встреч под эгидой международной энергетической премии.
Имена лауреатов 2021 года, как ожидается, будут определены на заседании Международного комитета премии, который соберется в Казани на стыке августа-сентября. А список главных претендентов размещен уже на сайте "РГ".