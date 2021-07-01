В России повысилась стоимость коммунальных услуг

С 1 июля традиционно повышается плата за коммунальные услуги. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС - около 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.

Правительство ежегодно устанавливает предельные индексы повышения платежей для каждого региона. "Отличительной особенностью этого года стал факт существенного повышения тарифного коридора кавказским республикам. Все предыдущие годы у них был самый низкий рост предельных индексов за совокупный платеж", - отмечают в НП "ЖКХ-Контроль". Рост платежей в Чеченской республике в среднем по всем регулируемым ресурсам (отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергия, вывоз твердых коммунальных отходов) может составить до 6,5%, в Дагестане - до 5,2%, Кабардино-Балкарской республике - 5,4%. "Объяснить это можно намерением правительства даже не столько выровнять тарифы, сколько стремлением подтянуть их до экономически обоснованных. В этом регионе многие тарифы не покрывают расходов на производство ресурсов", - говорят эксперты.

При этом даже при высоком приросте в процентах "низкая база" дает низкий фактический рост, отмечают в "ЖКХ-Контроль". К примеру, тариф за электричество в Дагестане с июля вырастет на 13 копеек (4,8%) - до 2,83 рубля за кВт/ч. В Чеченской республике плата поднимется на 14 копеек (5%) - до 2,95 рублей. При этом на Чукотке тариф вырастет всего на 3,76%, но сразу на 30 копеек - до 8,82 рубля. Хотя в горных аулах, считают в "ЖКХ-Контроль", электроэнергия должна стоить больше, чем в густонаселенных городах, потому что там мало потребителей, большие расстояния между населенными пунктами и низкое потребление из-за того, что население в основном живет натуральным хозяйством.

Также заметно подрасти платежи могут в Крыму и Севастополе - на 6,2%. "Это объясняется низкой тарифной базой, которая досталась этим территориям со времен Украины", - говорят эксперты.

Индексами ограничивается средний размер повышения тарифов по региону в целом. В отдельном населенном пункте или за отдельную услугу повышение может быть более существенным. Некоторым муниципалитетам с согласия ФАС разрешается превысить предельные индексы - если это нужно для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Если у жителей возникли сомнения в том, что новые тарифы, указанные в квитанциях, верные - можно обратиться в жилинспекцию или с жалобой на нарушения прав потребителя в Роспотребнадзор.

Другие платежи в квитанциях за жилье могут увеличиваться не с июля, а в другие даты. Не привязано к единому сроку повышение платы за содержание и ремонт жилья, взносов на капремонт, платы за домофон, телевидение или радиоточку.

Ежегодный рост тарифов, к сожалению, не приводит к каким-то существенным результатам - потребители по-прежнему недовольны качеством предоставляемых коммунальных услуг, а ресурсоснабжающие организации утверждают, что допустимые в рамках госрегулирования тарифы не позволяют привести инженерные сети в порядок, говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Для изменения ситуации должен быть создан конкурентный рынок, а государство должно взять на себя основную часть нагрузки по модернизации коммунальной инфраструктуры, особенно в малонаселенных, удаленных населенных пунктах, где такие проекты носят сугубо социальный, а не экономический характер, считает эксперт.

Снизить размер платы за ЖКУ можно, в первую очередь, за счет снижения потребления особенно наиболее энергоемких и дорогих услуг, таких, как, например, отопление. "Это можно сделать за счет модернизации внутридомовых инженерных систем, установки погодозависимой автоматики на системы отопления, утепления ограждающих конструкций. Сэкономить зачастую позволяет установка приборов учета (общедомовых и индивидуальных), переход от расчетов по нормативам, которые почти всегда завышены, к оплате фактически потребленного ресурса", - советует Сохранов.

Кроме того, жители с невысокими доходами могут воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг, отмечает он. Часть затрат компенсируют семьям, чьи расходы на эти услуги превышают 22% совокупного дохода. При этом в ряде регионов "порог" значительно ниже.