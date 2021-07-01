В России повысилась стоимость коммунальных услуг

Новости

Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 30.06.2021
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 30.06.2021
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 30.06.2021
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 30.06.2021
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 30.06.2021
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 30.06.2021
В США назвали лучшего президента страны в истории 30.06.2021
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 30.06.2021
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 30.06.2021
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 30.06.2021
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 30.06.2021
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 30.06.2021
Джо Байден отправит в Германию нового посла 30.06.2021
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 30.06.2021
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 30.06.2021
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 30.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 30.06.2021
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 30.06.2021
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 00:01
Рубрика: Экономика

В России повысилась стоимость коммунальных услуг

Текст: Марина Трубилина
С 1 июля традиционно повышается плата за коммунальные услуги. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС - около 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство ежегодно устанавливает предельные индексы повышения платежей для каждого региона. "Отличительной особенностью этого года стал факт существенного повышения тарифного коридора кавказским республикам. Все предыдущие годы у них был самый низкий рост предельных индексов за совокупный платеж", - отмечают в НП "ЖКХ-Контроль". Рост платежей в Чеченской республике в среднем по всем регулируемым ресурсам (отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергия, вывоз твердых коммунальных отходов) может составить до 6,5%, в Дагестане - до 5,2%, Кабардино-Балкарской республике - 5,4%. "Объяснить это можно намерением правительства даже не столько выровнять тарифы, сколько стремлением подтянуть их до экономически обоснованных. В этом регионе многие тарифы не покрывают расходов на производство ресурсов", - говорят эксперты.

Фото: Пресс-служба ФАС
Как ФАС защитит плательщиков от необоснованного роста цен на коммуналку

При этом даже при высоком приросте в процентах "низкая база" дает низкий фактический рост, отмечают в "ЖКХ-Контроль". К примеру, тариф за электричество в Дагестане с июля вырастет на 13 копеек (4,8%) - до 2,83 рубля за кВт/ч. В Чеченской республике плата поднимется на 14 копеек (5%) - до 2,95 рублей. При этом на Чукотке тариф вырастет всего на 3,76%, но сразу на 30 копеек - до 8,82 рубля. Хотя в горных аулах, считают в "ЖКХ-Контроль", электроэнергия должна стоить больше, чем в густонаселенных городах, потому что там мало потребителей, большие расстояния между населенными пунктами и низкое потребление из-за того, что население в основном живет натуральным хозяйством.

Также заметно подрасти платежи могут в Крыму и Севастополе - на 6,2%. "Это объясняется низкой тарифной базой, которая досталась этим территориям со времен Украины", - говорят эксперты.

Индексами ограничивается средний размер повышения тарифов по региону в целом. В отдельном населенном пункте или за отдельную услугу повышение может быть более существенным. Некоторым муниципалитетам с согласия ФАС разрешается превысить предельные индексы - если это нужно для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Если у жителей возникли сомнения в том, что новые тарифы, указанные в квитанциях, верные - можно обратиться в жилинспекцию или с жалобой на нарушения прав потребителя в Роспотребнадзор.

Другие платежи в квитанциях за жилье могут увеличиваться не с июля, а в другие даты. Не привязано к единому сроку повышение платы за содержание и ремонт жилья, взносов на капремонт, платы за домофон, телевидение или радиоточку.

Ежегодный рост тарифов, к сожалению, не приводит к каким-то существенным результатам - потребители по-прежнему недовольны качеством предоставляемых коммунальных услуг, а ресурсоснабжающие организации утверждают, что допустимые в рамках госрегулирования тарифы не позволяют привести инженерные сети в порядок, говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Для изменения ситуации должен быть создан конкурентный рынок, а государство должно взять на себя основную часть нагрузки по модернизации коммунальной инфраструктуры, особенно в малонаселенных, удаленных населенных пунктах, где такие проекты носят сугубо социальный, а не экономический характер, считает эксперт.

Фото: Марина Волосевич
В Москве 1 июля выросли цены на коммунальные услуги. Как не платить лишнего

Снизить размер платы за ЖКУ можно, в первую очередь, за счет снижения потребления особенно наиболее энергоемких и дорогих услуг, таких, как, например, отопление. "Это можно сделать за счет модернизации внутридомовых инженерных систем, установки погодозависимой автоматики на системы отопления, утепления ограждающих конструкций. Сэкономить зачастую позволяет установка приборов учета (общедомовых и индивидуальных), переход от расчетов по нормативам, которые почти всегда завышены, к оплате фактически потребленного ресурса", - советует Сохранов.

Кроме того, жители с невысокими доходами могут воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг, отмечает он. Часть затрат компенсируют семьям, чьи расходы на эти услуги превышают 22% совокупного дохода. При этом в ряде регионов "порог" значительно ниже.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год