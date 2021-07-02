Указ главы Республики Башкортостан от 2 июля 2021 года № УГ-343 "О внесении изменений в приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

а) в разделе "С 22 июня 2021 года" слова "деятельность музеев" заменить словами "деятельность музеев (за исключением следующих музеев на период проведения VI Всемирной фольклориады - Национальный музей Республики Башкортостан, Республиканский музей Боевой Славы, Музей полярников имени В.И. Альбанова, Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова, Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН)";

б) наименование раздела "С 5 июля 2021 года" изложить в следующей редакции:





"С 12 июля 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







