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Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой

Новости
    02.07.2021, 14:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа, бывшая возлюбленная миллиардера Илона Маска и владычица морская Эмбер Хёрд впервые стала родительницей. Хотя и не всецело собственными силами и в полном смысле этого слова - дочь артистке выносила суррогатная мать.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Причем произошло событие еще 8 апреля, но известно о том стало лишь сейчас. Имя младенца - Уно Пейдж, в честь покойной матери Эмбер.

Из размещенного сегодня в Instagam Хёрд поста следует, что идеей материнства она озадачилась четыре года назад, причем проделав всё "на своих условиях". Далее - спич сильной независимой женщины, которая надеется дожить до светлых времен, когда "не обязательно будет "окольцовываться" ради детской кроватки".

Имя изначального владельца счастливого сперматозоида актриса, разумеется, не называет.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Как передает Page Six со ссылкой на источник, близкий к Эмбер, прибегнуть к услугам суррогатного вынашивания Хёрд решила после того, как выяснилось, что сама она родить не сможет - ввиду проблем с фертильностью. 

Напомним, что в настоящее время Эмбер состоит в очередных лесбийских отношениях - с января прошлого года. 

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков в пятый раз станет отцом.

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