Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой

Американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа, бывшая возлюбленная миллиардера Илона Маска и владычица морская Эмбер Хёрд впервые стала родительницей. Хотя и не всецело собственными силами и в полном смысле этого слова - дочь артистке выносила суррогатная мать.

Причем произошло событие еще 8 апреля, но известно о том стало лишь сейчас. Имя младенца - Уно Пейдж, в честь покойной матери Эмбер.

Из размещенного сегодня в Instagam Хёрд поста следует, что идеей материнства она озадачилась четыре года назад, причем проделав всё "на своих условиях". Далее - спич сильной независимой женщины, которая надеется дожить до светлых времен, когда "не обязательно будет "окольцовываться" ради детской кроватки".

Имя изначального владельца счастливого сперматозоида актриса, разумеется, не называет.

Как передает Page Six со ссылкой на источник, близкий к Эмбер, прибегнуть к услугам суррогатного вынашивания Хёрд решила после того, как выяснилось, что сама она родить не сможет - ввиду проблем с фертильностью.

Напомним, что в настоящее время Эмбер состоит в очередных лесбийских отношениях - с января прошлого года.

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