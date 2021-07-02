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02.07.2021 22:58
Рубрика: Происшествия

Прокуратура возражает против смягчения наказания актеру Ефремову

Прокуратура направила в кассационный суд возражения против смягчения наказания актеру Михаилу Ефремову, который получил за смертельное ДТП 7,5 года колонии.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М.О. оставить без изменения, кассационные жалобы <…> оставить без удовлетворения", - приводит ТАСС возражение прокурора.

Прокурор напомнил, что поскольку ранее актера не раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, называть его "положительной во всех отношениях личностью", как утверждают защитники Ефремова, его нельзя. Кроме того, прокурор выступил против того, чтобы осужденного перевели в колонию-поселение. По его мнению, это не будет способствовать его исправлению и "восстановлению справедливости".

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии, но 22 октября Мосгорсуд сократил этот срок на полгода по апелляционной жалобе. В настоящее время актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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