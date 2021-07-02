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02.07.2021 16:50
Рубрика: Общество

В Крыму после ливней существенно увеличились запасы водохранилищ

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба правительства РК Фото: Пресс-служба правительства РК
Фото: Пресс-служба правительства РК

Благодаря обрушившимся на Крым в июне ливням приток воды в водохранилища республики существенно увеличился, в результате суммарный запас воды в них превысил 130,6 миллиона кубометров, что на 51,3 миллиона кубометров больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: iStock
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Так, к концу мая, когда из водохранилищ преимущественно лишь убывала вода, общий суммарный запас воды в них составлял 79,24 миллиона кубометров.

В июне больше остальных, на 28,5 миллиона кубометров воды, пополнилось Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь. Запасы в Белогорском водохранилище выросли на 11,3 миллиона кубометров, Счастливенском - на 9,8 миллиона кубометров, Партизанском - почти на 8 миллионов кубометров, Симферопольском - на 6,7 миллиона кубометров.

В гидрометцентре отметили, что из-за значительного притока воды в Счастливенском и Загорском водохранилищах сбрасывают воду во избежание перелива и прорыва водосборных сооружений. В то же время из Белогорского водохранилища производили забор воды для водоснабжения восточных районов Крыма.

В прошлом году ситуация с водоснабжением в республике стала критической: небольшое количество осадков и малоснежная зима спровоцировали засуху. В Симферополе, Ялте и Алуште ввели графики подачи питьевой воды населению. С 25 июня подачу воды в Алуште перевели на режим с 6 до 23 часов.

С 16 по 20 июня на Крым обрушились сильные дожди, была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу удар стихии пришелся на Ялту.

Фото: Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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