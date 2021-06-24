В Алуште станут подавать воду 17 часов в сутки

С 25 июня подачу воды в Алуште переведут на режим с 6 до 23 часов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, ослабление режима стало возможно из-за изменения в республике ситуации с водоснабжением.

Ранее руководитель региона отметил, что обрушившиеся на Крым ливни пополнили водохранилища естественного стока на полуострове.

В феврале 2021 года из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Алушты, в городе перешли на ограниченный режим подачи воды.

В апреле, несмотря на соответствующие планы, власти так и не ужесточили режим подачи воды населению до одного раза в сутки продолжительностью пять часов. После массовых обращений алуштинцев правительство Крыма решило перейти на подачу воды в режиме с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00.

Как сообщалось, питающие Большую Ялту водохранилища благодаря стихии накопили 24,5 миллиона кубических метров воды при годовой потребности в 21 миллион.