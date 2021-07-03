Новости

Аномальная жара на западе Канады увеличила статистику летальности 02:54
Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе ликвидировали 02:50
Из-за непогоды в японской префектуре Канагава объявили эвакуацию 02:10
Защитник сборной Италии порвал ахилл в матче с Бельгией 01:37
Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию 01:30
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 01:25
Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости 00:10
Вакцина "Спутник V" доставлена в Ливан при содействии РПЦ 02.07.2021
Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 02.07.2021
Прокуратура возражает против смягчения наказания актеру Ефремову 02.07.2021
Статуи британских королев Виктории и Елизаветы свергнуты в Канаде 02.07.2021
"ПСЖ" может потратить на трансферы от 200 миллионов евро 02.07.2021
СМИ: РФС готов отправить Черчесова в отставку 02.07.2021
На Урале на озере Балтым от удара молнии погибли два человека 02.07.2021
Футболиста французского "Лорьяна" облила кислотой неизвестная женщина 02.07.2021
ВОЗ: Из-за штамма "дельта" мир на очень опасном этапе пандемии 02.07.2021
В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом мигрантов 02.07.2021
Беларусь сбила на границе с Литвой беспилотник со взрывчаткой 02.07.2021
Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти - Минздрав 02.07.2021
Хубулов оштрафован на три зарплаты за оскорбление Касаткиной 02.07.2021
Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду до получения квартир 02.07.2021
В Ижевске установили водяную завесу после выброса хлора 02.07.2021
Роман Романенко предложил создать в школах Москвы создать космические классы 02.07.2021
В России упростили предоставление организациями финансовой отчетности 02.07.2021
В Ижевске произошел выброс хлора 02.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 02:54
Рубрика: В мире

Аномальная жара на западе Канады увеличила статистику летальности

Около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

Фото: REUTERS/JASON REDMOND
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум на фоне аномальной жары

По ее данным, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии. Предположительно, это обусловлено аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

По данным местного метеобюро, 29 июня в небольшом населенном пункте Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия. Первого июля стало известно, что из-за начавшихся лесных пожаров Литтон почти полностью сгорел. Его успели покинуть порядка тысячи жителей, как минимум два человека погибли, пишет ТАСС.

Напомним, с конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны установилась аномальная жара.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию
Приехавшие на курорты Кубани без прививки россияне смогут сделать ее на месте
Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Чернышенко заявил о безотлагательных действиях после неудач в спорте
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске