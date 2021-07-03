Аномальная жара на западе Канады увеличила статистику летальности

Около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

По ее данным, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии. Предположительно, это обусловлено аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

По данным местного метеобюро, 29 июня в небольшом населенном пункте Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия. Первого июля стало известно, что из-за начавшихся лесных пожаров Литтон почти полностью сгорел. Его успели покинуть порядка тысячи жителей, как минимум два человека погибли, пишет ТАСС.

Напомним, с конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны установилась аномальная жара.