В мире
03.07.2021 12:11
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы"

Венок к подножию мемориального комплекса "Курган Славы" возложил в День независимости президент Александр Лукашенко, назвав его сакральным символом для белорусского народа, символом независимости и свободной жизни.
Фото: president.gov.by/ru Фото: president.gov.by/ru
president.gov.by/ru

Цветы к памятнику в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов возложили и высшие должностные лица страны, сообщает 3 июля пресс-служба главы государства.

Как уже информировал "СОЮЗ", этот мемориальный комплекс был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены ратными подвигами. Каждый патриот считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям.

Президент подчеркнул, что именно здесь в середине прошлого столетия решалась судьба страны. "Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-ом".

Память о героях Великой Отечественной войны, констатировал глава государства, воплотилась в рукотворном памятнике. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Сегодня Курган Славы, по словам Лукашенко, стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси.

В память о героях Великой Отечественной войны президент объявил минуту молчания.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Выступая на торжественной церемонии, белорусский лидер назвал безумцами тех, кто хочет забыть эту Великую Победу. "Они не думают, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не сумели преподнести заблудшим за границей нашего государства сущность Победы. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили". Ее исправление, пояснил Лукашенко, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле.

По его словам, это не менее важно, чем достичь результатов в экономике или финансах, потому что касается сердец и душ каждого человека. "Если потеряем сердца и души, повторим то, что было в прошлом году, может быть, в еще худшем варианте", - предупредил Лукашенко.

Общаясь с молодежью у мемориального комплекса, белорусский руководитель вынужден был констатировать, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. И в этой связи он обратился к студентам, курсантам, молодым управленцам и представителям общественных организаций: "Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли страну и сохранили то, что мы создали за четверть века".

Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет у Беларуси спокойным. "Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - подчеркнул белорусский лидер.

"Приходите сюда сегодня и всегда, приводите своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир, - призвал президент. - Тогда Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о них. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу".

В завершение церемонии Лукашенко еще раз поздравил всех с самым главным, святым и светлым праздником для Беларуси - Днем Независимости.

Кстати, участники белорусской экспедиции на Эверест, сообщают новостные порталы, во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса вручили белорусскому лидеру Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты. "Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - с благодарностью принял реликвии Лукашенко. Он подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции, и дал понять, что их всех необходимо представить к наградам.

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