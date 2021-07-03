Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы"

Цветы к памятнику в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов возложили и высшие должностные лица страны, сообщает 3 июля пресс-служба главы государства.

Как уже информировал "СОЮЗ", этот мемориальный комплекс был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены ратными подвигами. Каждый патриот считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям.

Президент подчеркнул, что именно здесь в середине прошлого столетия решалась судьба страны. "Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-ом".

Память о героях Великой Отечественной войны, констатировал глава государства, воплотилась в рукотворном памятнике. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Сегодня Курган Славы, по словам Лукашенко, стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси.

В память о героях Великой Отечественной войны президент объявил минуту молчания.

Выступая на торжественной церемонии, белорусский лидер назвал безумцами тех, кто хочет забыть эту Великую Победу. "Они не думают, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не сумели преподнести заблудшим за границей нашего государства сущность Победы. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили". Ее исправление, пояснил Лукашенко, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле.

По его словам, это не менее важно, чем достичь результатов в экономике или финансах, потому что касается сердец и душ каждого человека. "Если потеряем сердца и души, повторим то, что было в прошлом году, может быть, в еще худшем варианте", - предупредил Лукашенко.

Общаясь с молодежью у мемориального комплекса, белорусский руководитель вынужден был констатировать, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. И в этой связи он обратился к студентам, курсантам, молодым управленцам и представителям общественных организаций: "Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли страну и сохранили то, что мы создали за четверть века".

Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет у Беларуси спокойным. "Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - подчеркнул белорусский лидер.

"Приходите сюда сегодня и всегда, приводите своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир, - призвал президент. - Тогда Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о них. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу".

В завершение церемонии Лукашенко еще раз поздравил всех с самым главным, святым и светлым праздником для Беларуси - Днем Независимости.

Кстати, участники белорусской экспедиции на Эверест, сообщают новостные порталы, во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса вручили белорусскому лидеру Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты. "Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - с благодарностью принял реликвии Лукашенко. Он подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции, и дал понять, что их всех необходимо представить к наградам.