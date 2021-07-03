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03.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МВД России перенесло на следующий год запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Получить сведения помогут специально создаваемые для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Запустить эти сервисы в работу намечено не ранее 2022 года", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В МВД подчеркнули, что в первую очередь, возможность проведения указанных автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на предупреждение, профилактику правонарушений. Кроме того, данные меры направлены на недопущение к управлению автомобилями водителей, лишенных или не имеющих на это права.

Ранее сообщалось о сокращении числа аварий с каршерингом в Москве. Цифра уменьшилась вдвое. Тогда как число пользователей транспортом краткосрочной аренды в столице превысило миллион человек. Пять лет назад, когла в столице только заработал каршеринг, было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тысяч водителей. Сегодня в сервисе более 25 тысяч машин и более миллиона постоянных пользователей.

Экономика Транспорт Правительство МВД

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