Власть
03.07.2021 10:22

Путин уверен, что Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи

Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Константин Завражин/ РГ

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Российский президент отметил, что в истории Беларуси 3 июля - это знаменательная дата. К этому дню в 1944 году был освобожден от немецко-фашистских захватчиков Минск. Это событие стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства в своем поздравлении выразил уверенность в том, что обе страны - Россия и Беларусь - благодаря совместным усилиям будут и впредь укреплять союзнические связи, а также конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах.

О том, как именно Беларусь будет праздновать День независимости в этом году, читайте в материале нашего спецпроекта.

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