В КБР возбудили дела после ликвидации пятерых боевиков

Следователи после проведенной сегодня в Кабардино-Балкарии контртеррористической операции возбудили два уголовных дела.

Первое дело возбуждено по двум статьям - части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия группой лиц) и части 2 статьи 221 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Второе дело возбуждено по статье 317 за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарии, сегодня около четырех часов утра сотрудники региональных ФСБ и МВД проводили совместные действия с целью установить нахождение членов незаконных вооруженных формирований. В районе телевышки Нальчика и в окрестностях селения Баксаненок были обнаружены и заблокированы две группы, в которые входили пять человек. Когда силовики потребовали от них сдаться, те открыли огонь. В итоге все пять были ликвидированы.

Сейчас на месте работает криминалистическая группа и следователи. Огнестрельное оружие и взрывные устройства изъяты. Как сообщалось ранее, бандиты планировали террористические акты.