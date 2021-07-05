Генпрокуратура проконтролирует ликвидацию последствий ливня в Сочи

Генеральная прокуратура РФ контролирует мероприятия по ликвидации последствий обильных осадков на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Особое внимание надзорное ведомство обращает внимание на оказание помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросы транспортной безопасности.

Напомним, накануне на Кубани разбушевалась стихия. Например, в Сочи всю ночь и утром лил залповый ливень и усилился ветер до 20-22 метров в секунду. Так, за сутки выпала месячная норма осадков. К сожалению, не обошлось без жертв. Молодого человека насмерть придавило рухнувшим деревом.

Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Некоторые реки достигли критических отметок. Власти курорта обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов.

Сейчас подъем уровня воды в реках прекратился, ведутся работы по откачке паводковых вод с низменных участков местности и оценке ущерба, причиненного стихией.

Кстати

Как уточнили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, из-за продолжительных ливней в поселке Кудепста отдельные участки автомобильной дороги размыты, жилые дома и приусадебные участки подтоплены - и сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи организовали дорожное движение в местах подтопления и на подъездных путях.