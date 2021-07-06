МИД Беларуси дал жесткий ответ на санкционную политику Запада

Официальный Минск не собирается сорить бюджетными средствами "на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад", в то время, как против страны разворачиваются санкционные действия, подтвердил глава МИД Владимир Макей.

Беларусь, по его словам, вынуждена переориентировать часть финансов с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных санкций. Об этом министр заявил 6 июля после совещания у Александра Лукашенко, информирует БЕЛТА.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что уже начата и реализация процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС, которое он назвал очень важным документом для обеих сторон. "Но после известных событий прошлого года, когда ЕС прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения", нет смысла участвовать в нем, убежден Макей.

А средства, уточнил он, которые планировались для обустройства пограничной инфраструктуры и реализацию иных проектов, будут направляться на ликвидацию последствий, связанных с введенными санкциями. Другими словами, "эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ, - пояснил министр. - Зачем мы должны сдерживать беглых мигрантов, которые хотят попасть на Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции".

Нынешние санкции, по мнению Макея, - это анахронизм. И те, кто пребывает сегодня в подобной эйфории, "глубоко заблуждается, думая, что они приведут к чему-то позитивному", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Он напомнил в этой связи, что в ответ на секторальные санкции со стороны стран Запада уже предпринят ряд шагов. В их числе приостановка участия Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Ранее был отозван в Минск для консультаций постоянный представитель Беларуси при ЕС, а главе представительства ЕС в республике также было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию РБ о неприемлемости давления на суверенное государство.

Министр полагает, что на данном этапе белорусская сторона адекватно предприняла меры "политико-дипломатического характера". Что же касается экономических решений, добавил он, то уже создана соответствующая межведомственная группа. "По ее линии тоже предпринят ряд шагов, которые будут иметь достаточно чувствительный характер по отношению к западным партнерам".

Отвечая на вопрос агентства, Макей подтвердил, что в связи с санкциями его ведомство окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды. Хотя он и не питает особых иллюзий с учетом того, что это потребует, во-первых, "больших временных и финансовых ресурсов". Кроме того, не исключает собеседник и определенной политической ангажированности европейских судов. Но, тем не менее, отметил он, важно "использовать все варианты".

В МИДе, заверил министр, адекватно смотрят на развитие ситуации. "И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси", - резюмировал он.