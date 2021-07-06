Toyota Land Cruiser 300 GR Sport сфотографировали в России

Новый Land Cruiser 300 в версии GR Sport засняли Москве. Фотография была опубликована изданием Motor1. Автомобиль стоит на стоянке рядом с местным офисом японского бренда вместе с обычными вседорожниками.

Отличия от базовой версии модели хорошо видны: черная ячеистая радиаторная решетка с белой надписью Toyota и соответствующим шильдиком, черный передний бампер с серебристой вставкой.

Окантовка колесных арок и обвес выполнены из неокрашенного пластика, тогда как в стандартном исполнении их делают в цвет кузова. Кроме того, автомобиль от подразделения Gazoo Racing имеет иной дизайн колесных дисков и шильдики GR на передних дверях и подголовниках кресел.

На мировой премьере нового Toyota Land Cruiser 300 для вседорожника заявлены бензиновый и дизельный твин-турбо V6 мощностью 415 и 299 л.с., которые агрегатируются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

1 июля стали известны российские цены на модель. Автомобиль можно купить от 5 613 000 рублей. Пока доступен только бензиновый турбомотор, через несколько месяцев до дилеров должна добраться и дизельная версия с 3,3-литровым V6. На первых порах машину предложили в трех комплектациях, в том числе юбилейной - 70th Anniversary.