Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное

- Правительство до августа должно проверить реализацию в регионах ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно.

- Кабмин должен до 30 августа представить предложения по софинансированию из госказны расходов на оплату труда работников региональных подразделений пожарной охраны в регионах с высоким уровнем пожарной опасности, низкой плотностью населения и низким уровнем бюджетной обеспеченности.

- Правительство до ноября должно подготовить предложения по совершенствованию методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Кабмин с Госдумой до конца года должен внести поправки, устанавливающие ответственность за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по предоставлению в госорганы информации с них.

- Правительству совместно с Центробанком предстоит обеспечить до октября реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги.

- Кабмин до ноября должен принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.

- Росприроднадзору предстоит инвентаризация стационарных источников выбросов загрязняющих веществ на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в Омске и других городах-участниках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

- Губернаторам рекомендовано не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.

- ОНФ рекомендовано проанализировать обращения граждан на "Прямую линию" и направить информацию в Кремль, правительство, заинтересованные ведомства и губернаторам.