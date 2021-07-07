На Камчатке родные погибших в крушении Ан-26 получат страховые выплаты

Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке получат по два миллиона рублей страховых выплат и по одному миллиону от авиакомпании.

Об этом в среду рассказал на совещании Петропавловске-Камчатском глава "Аэропортов Камчатки" Александр Журавлев.

"По выплатам. Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Поэтому на пассажиров будет выплачено страховой компанией по два миллиона 25 тысяч рублей и от авиакомпании на каждого пассажира - по одному миллиону рублей", - цитирует Журавлева РИА Новости.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник при заходе на посадку в девяти километрах от аэропорта прибытия. На борту находились 28 человек - шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.