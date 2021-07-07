Чем привлекает экспозиция Беларуси на выставке в Екатеринбурге

На риторический вопрос, чем можно вызвать особый интерес экспертного сообщества на крупнейшей промышленной выставке в Екатеринбурге, открывшейся на этой неделе, белорусские производители начинают многозначительно загибать пальцы.

Прежде всего, пояснили они, современные ярмарки должны интегрально соответствовать научным прорывам во всех отраслях индустриального века. Вот и уральская встреча профессионалов избрала своим девизом гибкое производство. Проще говоря, речь идет о современных технологиях в сфере промышленности и адаптации производственных предприятий к стремительно меняющемуся спросу на мировом рынке товаров.

Поэтому сразу сорок промышленных и научных организаций из Беларуси предлагают на выставке "Иннопром" инновационные решения для сферы металлообработки и энергетики, индустриальной автоматизации и машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Минский моторный завод, например, привез на выставку не только свою новинку - двигатель малой мощности MMZ-3LD для малогабаритной сельскохозяйственной и спецтехники, но и дизельную насосную установку для нефтяной и строительной отрасли. Кстати, ММЗ, сообщает БЕЛТА, активно ведет поставки продукции в Союзное государство, в том числе через собственный торговый дом. А в ближайших планах коллектива - запуск совместного сборочного производства маломощных моторов.

Белорусский металлургический завод, судя по рекламным проспектам, тоже горазд на свои "сюрпризы", включая сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. для производителей автокомпонентов. Данная технология, уточняют эксперты, позволяет значительно улучшить производственный цикл.

Получила высокую оценку знатоков и линейка лифтового оборудования Movel могилевских машиностроителей. Дело в том, что такой лифт укомплектован источником бесперебойного питания, что обеспечивает эвакуацию пассажиров и при отключенной электроэнергии. Еще одно из перспективных направлений развития лифтовой индустрии, по данным предприятия, - использование лифтов без машинного помещения. Впервые на выставке продемонстрированы и новые автомобильные парковочные системы от "Могилевлифтмаш". Они позволят, в частности, эффективно использовать пространство с плотной городской застройкой.

Повышенный интерес на выставке проявляют машиностроители и к продукции холдинга "Автокомпоненты". На его стенде представлена солидная серия комплектующих: генераторы, бортовые системы, стартеры. Многие из этих изделий уже поставляются на конвейеры российского автопрома, включая и ключевого партнера предприятия - "КАМАЗ".

Ну а к научным разработкам интерес специалистов всегда утонченный, констатирует агентство. Поэтому у стендов Комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси весь день не протолкнуться. Здесь можно увидеть инновационные разработки и для нефтегазовой промышленности.

Представлен учеными и инновационный материал - высокоэффективный сорбент пенопурм, предназначенный для устранения разливов нефти. Микроэлектронные компоненты для космической промышленности презентует на этот раз минский коллектив "Интеграла".

Демонстрируют академические специалисты и материалы, которые могут заменить ламинированную электромагнитную сталь. Она используется для производства электродвигателей и генераторов. Подолгу изучают гости выставки белорусские разработки для электротранспорта, горнодобывающей промышленности и машиностроения, решения для автоматизации производственных процессов промышленных предприятий.

Международная выставка не случайно считается ключевым событием не только для промышленников России. В ее работе участвует более 600 компаний из 30 стран мира, включая СНГ. Помимо Беларуси, свои национальные экспозиции представили Бельгия и Венгрия, Германия и Зимбабве, Италия и Казахстан, Польша и Узбекистан, Чехия и Япония.

Следует отметить, что новшеством международной экспозиции стал гибридный формат. А это значит, что национальная экспозиция Беларуси, организатором которой является торгово-промышленная палата республики, сопровождается онлайн-платформой. Она позволяет, например, найти отечественный павильон на выставке, увидеть продукцию и разработки, представленные на стенде, получить контакты предприятий.

Выставка в Екатеринбурге продолжит работу до 8 июля, уточняет агентство.