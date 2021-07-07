Сюрприз для бактерии
В исследовании российских ученых было открыто новое семейство природных антибиотиков, производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Были выделены два основных компонента лекарства - гауземицины А и В. Они обладают активностью против грамположительных бактерий. С помощью метода ЯМР-спектроскопии выяснена их химическая и пространственная структура. Были изучены гены, ответственные за биосинтез гауземицинов, исследован механизм работы этих лекарств. Оказалось, что они действуют на мембрану бактерий, однако точно определить мишень действия этих антибиотиков в мембране пока не удалось.
Работа выполнена учеными из МГУ, НИИ по изысканию антибиотиков им. Гаузе и Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Института цитологии РАН, Сколтеха, ФИЦ "Биотехнология" РАН, Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Центрального НИИ туберкулеза и МФТИ.