Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"

Термин "российское шампанское" можно будет использовать только на территории России, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, согласно которому называть игристое вино шампанским в России теперь смогут только российские производители. Иностранные производители обязаны указывать на этикетке вид винодельческой продукции - "игристое вино". Позднее один из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy предупредил российских покупателей о временной приостановке поставок. При этом компания согласилась сменить название на контрэтикетках с "шампанского" на "игристое вино" для российского рынка.

"Мы защищаем своих виноделов и своих производителей. У нас достаточно качественная продукция, которую нужно продвигать на внутреннем рынке", - заявил Шеремет РБК.

По регламентам, принятым в Евросоюзе, название "шампанское" могут иметь только игристые вина, произведенные во французском регионе Шампань. При этом учитываются определенные технологии производства и сорта винограда. В России же термин используется для определения вида продукции, а не для наименования места происхождения товара или географического указания.

"В России производим игристое вино и в небольшом количестве, с особыми требованиями - классический продукт. И если оно произведено так, как записано, а указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала, то оно может называться российским шампанским", - отметила депутат Наталья Боева, которая также участвовала в разработке законопроекта.

Ранее Минсельхоз уточнил, что новые правила не запрещают использовать географическое обозначение Champagne при производстве продукции.