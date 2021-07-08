Новый Renault MeganE представят в сентябре на публичном мероприятии

Во время пандемии мы стали отвыкать от автосалонов, которые посещали тысячи людей, а каждую премьеру вживую освещали сотни журналистов.

Кажется, всё возвращается на круги своя, и в сентябре в Мюнхене пройдёт автосалон, на котором покажут Renault MeganE.

Мировая премьера состоится в первый день для прессы - 6 сентября. В настоящий момент прототипы электрического хэтчбека MeganE проходят дорожные испытания.

Некоторые технические характеристики новинки уже известны. Модель создана на платформе CMF-EV и оснащается одним 217-сильным электродвигателем на передней оси. Ёмкость аккумулятора - 60 кВт·ч, которая обеспечивает автономность 450 км. Вероятно, будут и другие версии с большим запасом хода и полным приводом.

Напомним, электрический Renault MeganE E-Tech Electric станет первой моделью бренда, которая примерит новую версию логотипа.