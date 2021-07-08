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Посмотрите в глаза

Текст: Андрей Заусаев (организатор партнерства бизнес-консультантов, автор книг по менеджменту, Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 151(8502)
Уже больше года мы живем в сложных условиях пандемии коронавируса. И хорошо видим четкое разделение бизнесменов на тех, кто чувствует себя спокойно, продолжает трудиться, меняется сам и допускает изменения в своем деле, и тех, кто до сих пор плачет и чего-то ждет. Но реальность показывает, что плакать бесполезно, ждать тоже, надо работать по-новому. Как? Это можно понять, если оценить последние тенденции. Тем более что у дальневосточного бизнеса есть фора во времени относительно того, что происходит на западе страны. До нас все докатывается медленнее. И мы можем прогнозировать свое будущее на опыте других регионов.

Официальные данные, обнародованные в ходе недавней Недели российского ретейла, показывают, что люди беднеют, соответственно, покупательная способность падает. И это реальность, в которой бизнесу придется жить как минимум следующие пару лет, пока экономика не восстановится. Особенно трудно тем, кто в работе был ориентирован на так называемый средний класс. Последний сейчас сильно сокращается и уходит в "бюджет" или в категорию "ниже прожиточного минимума".

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Что из этого следует? Посмотрим на продуктовый ретейл. Растут объемы продаж у дискаунтеров. В то же время на фоне тренда здоровья успешны магазины здорового питания типа московского "ВкусВилла". У крупных торговых сетей появляются торговые точки с узкой направленностью. Возьмем, к примеру, формат "у дома". В период локдауна мы работали дома, ели дома, покупали рядом с домом, большие площади нас пугали, потому что там сосредотачивалось много людей, и мы предпочитали гипермаркетам небольшие магазины.

Еще один интересный момент - откат от "цифры" к живому общению. С одной стороны, важно работать онлайн. Покупатель выбирает товары в интернете. Можно сравнить товары, а потом пойти за покупкой. Эта модель действует уже несколько лет. С другой стороны, "цифры" стало так много, что мы от нее устали. Нам постоянно пишут чат-боты, по нескольку раз в день звонят роботы. А покупателю нужно живое общение. Особенно это становится важно, когда речь заходит о холодных продажах. Если поступит звонок от незнакомого банка, который нам не очень-то и нужен, скорее всего, мы даже не дослушаем и сбросим звонок. Это нужно учитывать.

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Интересное исследование проводил исследовательский холдинг Romir. Его сотрудники определяли, что же сейчас на самом деле важно клиентам. Выделили три основных пункта: ценность денег, ценность времени и удовольствие от покупок. Первый определяется тем, что, как я уже сказал, люди сейчас не богатеют, отсюда больше склонны к экономии. Второй продемонстрирован уходом в онлайн. А третий - это такая неосознанная история... Мы не просыпаемся утром с мыслью: "Я сегодня пойду на шопинг получать удовольствие". Но по первым двум пунктам понятно, что, если у меня нехватка времени и денег, то хотя бы то, что у меня есть, я хочу инвестировать туда, где получу и рациональную выгоду, и радость от процесса. Получу удовольствие от охоты за скидками, от интересного ассортимента, а главное, от качественного сервиса.

Региональный бизнес должен общаться со своим клиентом, у него есть такая возможность. Но часто не видит необходимости в этом, боится покупателя, не хочет слышать критику. А бизнес - это вообще не про страх. Это про постоянные изменения

На Дальнем Востоке это понимает, наверное, только пять-десять процентов бизнесменов. И не просто понимает, а выстраивает в соответствии с этим отношения с клиентами. Давайте возьмем гостинично-ресторанный бизнес. В городе есть кафе, базы отдыха с приятным обслуживанием. Они не всегда относятся к премиальному сегменту рынка, просто у них стандарты обслуживания ориентированы на покупателя. Но таких немного.

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Региональный бизнес должен смотреть в глаза своему клиенту. В прямом смысле общаться с ним, у него есть такая возможность. Федеральные компании не могут этого. Они проводят глобальные опросы, собирают статистику, делают все, что угодно, чтобы восполнить пробел. Малый бизнес способен общаться с клиентом вживую, быстро получать обратную связь. Но часто не видит необходимости в этом, боится покупателя, боится спросить его мнение, потому что не хочет слышать критику. Люди боятся выйти из зоны комфорта. А бизнес - это вообще не про страх. Это про постоянные изменения.

На Дальнем Востоке федералы в большинстве сегментов не так активны, как в других регионах страны. Но постепенно эти сети к нам заходят, и с ними придется считаться. Они, как правило, более прокачанные. У них единые стандарты, и они быстрее внедряют здесь то, что работает на западе. Они могут экономить на затратах, торговать услугами и товарами в более широком ассортименте. Они уже узнаваемы. Это их сила. Поэтому региональный бизнес должен использовать то, в чем сильнее он - начать смотреть в глаза своему покупателю! Если мы понимаем клиента, его интересы и опыт, видим, что ему нужно, что для него означает забота, то нам проще подстроиться. Если мы понимаем, мы можем это дать.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Надо, чтобы люди были открыты изменениям. Это неизбежно. Это эволюция. Те, кто этого не осознает, просто не выживут. Мы уже сейчас в каждом секторе экономики видим примеры тех, кто ушел с рынка.

Точки контакта и уникальное торговое предложение - это, как ни банально, два основных пункта, на которые стоит обратить внимание предпринимателям. То, чем мы отличаемся от конкурентов, и то, что мы можем дать клиенту.

За время пандемии многое изменилось - и в первую очередь сценарии покупателя. Я имею в виду то, о чем говорил - про онлайн, про удовольствие от покупок, про откат от "цифры"… Если мы даем сценарий, который клиенту более интересен, чем предложение наших конкурентов, мы будем успешными. Все это и есть тот самый реформат бизнеса, о котором стоит задуматься тем, кто еще этого не сделал.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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