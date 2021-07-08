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08.07.2021 09:22
Рубрика: Происшествия

Водолазы начали обследовать дно на месте авиакатастрофы на Камчатке

Текст: Ольга Коваль

В четверг водолазы специализированной пожарно-спасательной части приступили к обследованию дна в заливе Шелихова, где потерпел крушение самолет Ан-26, сообщает пресс-служба камчатского управления МЧС.

На Камчатке на месте крушения Ан-26 отслужили панихиду

Им предстоит отыскать черные ящики и тела погибших, а также прицепить трос к фрагментам фюзеляжа самолета, чтобы потом их смогли достать из воды.

В это же время береговую линию "прочесывают" спасатели и добровольцы. За день им удалось обследовать свыше 17 квадратных километров побережья и более четырех "квадратов" скалистой местности.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля, когда направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану. Воздушное судно врезалось в прибрежную скалу во время захода на посадку в четырех километрах от аэропорта. 28 человек, находившиеся на борту, погибли.

В среду спасатели подняли из воды 19 тел. Поиски остальных погибших продолжаются. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причины катастрофы выясняет комиссия Росавиации.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы Крушение Ан-26 на Камчатке

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