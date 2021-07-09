На Камчатке нашли "черный ящик" разбившегося Ан-26

В пятницу спасатели нашли на склоне сопки, в которую врезался Ан-26, один из "черных ящиков", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя администрации поселка Палана.

Критических повреждений у бортового самописца нет, отметил собеседник агентства.

В пятницу спасатели с помощью десантных спусков добрались до места на скале, где были найдены обломки. Ранее им мешал сильный ветер.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля, врезавшись в сопку Пятибратка, расположенную в четырех километрах от Паланы. Погибли 28 человек. Часть тел удалось обнаружить. Поиски остальных продолжаются.