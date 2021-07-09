Камчатские спасатели добрались до обломков Ан-26 на сопке у Паланы

Камчатские спасатели в пятницу смогли десантироваться на крутом склоне сопки Пятибратка, где нашли обломки самолета Ан-26.

- Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолет Ми-8 неоднократно предпринимал попытки спусков, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ведутся поиски и в заливе Шелихова. Пока позволяет погода, спасатели обследуют акваторию и морское дно. Зону поисков на суше значительно расширили. Всего с начала операции поисковики "прочесали" свыше пятидесяти квадратных километров. Погибших и обломки самолета ищут более 70 человек.

Напомним, что в авиакатастрофе у Паланы погибли 28 человек. Самолет разбился при столкновении с прибрежной скалой. Обломки нашли на крутом склоне и в водах залива Шелихова. Часть тел обнаружили. Поиски остальных погибших продолжаются.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.