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09.07.2021 04:37
Рубрика: Происшествия

На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы

Текст: Александр Филимоненко

На Камчатке после ночного перерыва продолжилась поисковая операция на месте крушения самолета Ан-26 у поселка Палана, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: ТАСС
На месте крушения Ан-26 объявлен режим ЧС муниципального характера

"Спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также будут осматривать акваторию на лодках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в поисковых работах задействованы более 70 человек.

Напомним, самолет Ан-26 Камчатского авиапредприятия, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. На борту находились 28 человек. Часть тел уже обнаружена. Поиски остальных продолжаются.

Возбуждено уголовное дело. В причинах катастрофы разбирается комиссия Росавиации.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы Крушение Ан-26 на Камчатке

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