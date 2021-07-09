На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы

На Камчатке после ночного перерыва продолжилась поисковая операция на месте крушения самолета Ан-26 у поселка Палана, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также будут осматривать акваторию на лодках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в поисковых работах задействованы более 70 человек.

Напомним, самолет Ан-26 Камчатского авиапредприятия, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. На борту находились 28 человек. Часть тел уже обнаружена. Поиски остальных продолжаются.

Возбуждено уголовное дело. В причинах катастрофы разбирается комиссия Росавиации.