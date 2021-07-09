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09.07.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

На Камчатке нашли второй "черный ящик" рухнувшего Ан-26

Текст: Ольга Коваль

Второй бортовой самописец разбившегося самолета Ан-26 обнаружили спасатели на склоне сопки Пятибратка вблизи Паланы. Это прибор, регистрирующий параметры полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы края.

Фото: ТАСС
На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении Ан-26

Речевой самописец нашли чуть ранее на том же месте. с

Добраться к обломкам, разбросанным по склону сопки, спасателям удалось только сегодня. Они высадились на место крушения с вертолета Ми-8. Раньше мешал это сделать сильный ветер.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на склоне сопки и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работает комиссия Росавиации.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Крушение Ан-26 на Камчатке

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