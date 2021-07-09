На Камчатке нашли второй "черный ящик" рухнувшего Ан-26

Второй бортовой самописец разбившегося самолета Ан-26 обнаружили спасатели на склоне сопки Пятибратка вблизи Паланы. Это прибор, регистрирующий параметры полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы края.

Речевой самописец нашли чуть ранее на том же месте. с

Добраться к обломкам, разбросанным по склону сопки, спасателям удалось только сегодня. Они высадились на место крушения с вертолета Ми-8. Раньше мешал это сделать сильный ветер.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на склоне сопки и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работает комиссия Росавиации.