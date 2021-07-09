Вице-премьер Чернышенко назвал новые меры господдержки для ученых

В сентябре 2021 года стартует конкурс студенческих научных объединений, а на создание молодежных лабораторий в структуре НОЦ выделяется 1,8 милиарда рублей. Об этих и других формах господдержки молодых исследователей рассказал на пресс-конференции в Москве вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

Как сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий он представил итоги первых шести месяцев и анонсировал ожидаемые события на самых разных площадках - в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и других регионах страны, которые активно включились в реализацию национальных проектов и федеральных программ научно-технологического развития.

Такую активность на местах, по словам Чернышенко, будут и дальше стимулировать. Уже в августе обещают представить "рейтинг вовлеченности" регионов России и их руководителей в мероприятия Года науки и технологий. "Это инструмент, который позволяет оценивать активность наших субъектов, вовлеченность самого губернатора", - пояснил вице-премьер. В рейтинге будут учитывать "охват населения каждого региона и местного профессионального сообщества мероприятиями Года науки".

Как мы уже сообщали, замглавы правительства подчеркнул особое значение для нашей страны связанность ее регионов и выделил те проекты, которые этому способствуют, нацелены на пространственное развитие Российской Федерации. А это современная связь, скоростной транспорт, новые, в том числе автономные источники энергии.

Среди таких примеров была названа спутниковая группировка ГЛОНАСС - по словам Чернышенко, "одна из трех в мире систем глобальной навигации, охватывающих весь земной шар". А новый пассажирский высокоскоростной поезд, который разрабатывается в инжиниринговом центре РЖД совместно с группой "Синара", сможет развивать скорость до 400 км/ч и претендует на то, чтобы войти в лидирующую мировую тройку высокоскоростных поездов.

Настоящим технологическим прорывом назвал замглавы правительства создание в России атомных станций малой мощности, "которые могут давать тепло и электричество населенным пунктам и предприятиям, не подключенным к сетям электроснабжения". Добавим, что один из вариантов такой мини-АЭС уже планируется к размещению в удаленном и труднодоступном районе Якутии.

"Для России - самой большой по территории страны в мире - поддержка связанности территорий является основой существования, - заявил Дмитрий Чернышенко. - И на этом научном направлении мы в числе лидеров. Российские ученые добились больших успехов в создании интеллектуального транспорта и телекоммуникаций. Мы занимаем и удерживаем лидерские позиции в создании международных транспортно-логистических систем".

А чтобы такие достижения наращивать, очень важно развивать практическое взаимодействие и деловые связи научно-образовательных организаций с индустриальными партнерами, бизнес-структурами, государственными корпорациями - такими, как "Росатом", РЖД, "Роскосмос", ОАК и ОСК.

Говоря о стимулах уже для самой науки, курирующий это направление вице-премьер правительства назвал те меры господдержки, которые недавно введены и планируется ввести в ближайшее время. Вслед за Дмитрием Чернышенко так же тезисно их обозначим.

Поддержка молодых ученых

Минобрнауки уже принято решение о выделении субсидий в сумме 3 миллионов рублей молодым исследователям со степенью кандидата наук, которые нуждаются в жилье.

В 2021 году выделяется 1,8 миллиарда рублей на создание новых молодежных лабораторий. Они будут открываться на базе НОЦ мирового уровня. Возраст руководителя такой лаборатории не должен превышать 39 лет, а доля исследователей в той же возрастной категории - не менее 60 процентов.

В сентябре стартует Конкурс студенческих научных объединений. Цель - выявить интересные инициативы и масштабировать позитивный опыт. На его проведение выделено 100 миллионов рублей, которые будут распределены в виде грантов.

Начата и будет расширяться программа строительства новых студенческих кампусов. Такие проекты уже реализуются в Москве (кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана) и Новосибирске (Кампус Новосибирского государственного университета). На очереди - кампус Уральского федерального университета. В правительстве поддержан проект создания современного межвузовского кампуса мирового уровня в Томске.

Общие меры поддержки

6,5 миллиарда рублей направляется в 2021 году на поддержку и развитие научно-образовательных центров мирового уровня. Их уже 17, в том числе 10 центров по приоритетам научно-технологического развития, 4 международных математических и 3 центра геномных исследований.

На качественное преобразование российской науки направлена программа "мегагрантов". Они выделяются на проведение научных исследований в размере до 90 миллионов рублей в течение 3 лет, с возможным продлением реализации проектов на два года.

В июне 2021 года запущена программа "Приоритет 2030". Она нацелена на интеграцию вузов и научных организаций по всей России: ежегодно 100 лучших вузов смогут получать гранты в размере от 100 миллионов рублей и выше.