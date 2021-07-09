Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео

В сети появились кадры задержания подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, который был застрелен в ночь на 7 июля. На видео видно, как офицеры полиции заводят в помещение полтора десятка закованных в наручники арестованных, сажают их на пол и демонстрируют журналистам.

На столе перед задержанными разложено изъятое у них автоматическое оружие, помповые ружья и пистолеты.

Напомним, что в рамках спецоперации гаитянской полиции всего к настоящему моменту задержаны 28 человек. Среди них 26 колумбийцев и два американца по имени Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. На допросе они заявили, что не хотели убивать президента Гаити, им было поручено его арестовать.