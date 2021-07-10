Минченок: Мы перешли в эру ковида: рот становится атавизмом, слово - запретом

Завершающийся театральный сезон, полный посткарантинных страхов и ограничений, оказался весьма удачным для драматурга, писателя и режиссера Дмитрия Минченка. У импровизатора, автора уникального жанра стендап-драма, лауреата ТЭФИ и премии "Лавр" случилось сразу семь премьер. О дружбе с МХАТом им. Горького, новых постановках и будущем театра Дмитрий Минченок рассказал в интервью "РГ".

Вашей пьесой "Красный Моцарт" МХАТ им. Горького открывал свой прошедший сезон. Расскажите, как прижились?

Дмитрий Минченок: Я ратник из когорты тех, кто пишет и ставится где угодно. МХАТ им. Горького был моей страстью, а стал - любовью. В итоге я служу не в этом театре, а этому театру. То, что 123-ий сезон во МХАТе открылся моей пьесой "Красный Моцарт" - вещь для меня архиважная. Я хотел говорить о "маленьком мечтателе", которого подминает под себя мир планового "государственного" искусства, а получилось, что сделал пьесу (при большой поддержке своего друга Геннадия Кагановича) на основе своей кни-ги об Исааке Дунаевском в серии ЖЗЛ, биографом которого я был. "Красный Моцарт" в постановке прекрасного режиссера Ренаты Сотириади задумывал-ся мной как спектакль воззвание, манифест нового романтизма. Чудо, вера в самопожертвование, обретение через отказ от удовольствий - это мои прин-ципы. Мне нравилась мысль о силе музыкальной гармонии, которая способна являть идею Бога в отсутствии Бога.

"Природа искренности" - это что-то психоаналитическое?

Дмитрий Минченок: Нет, это исследовательское. Природа драматической им-провизации. На вершине всего - ответ на главный вопрос: "Как добиться "но-вой искренности"? Каковы ее природа и техника?

А есть "старая искренность"?

Дмитрий Минченок: Есть. Та, которой учат в театральных школах, которая превращает актера в ходячий автомат на "пафосных подушках". Это было на премьере моей пьесы "Концерт обреченных" или "Последней ошибки Мо-царта", пьесе для двух гениальных актрис из МХТ им Чехова. Роль вдовы Сальери исполняла недавно ушедшая великая Ольга Барнет, а вдовы Моцарта - фантастическая Дуся Германова. Они искали ответ на вопрос: кто убил ве-ликого музыканта? Виновный находился всякий раз - разный. Режиссер Юрий Еремин воскликнул с иронией, напутствуя актрис перед выходом на сцену: "Девочки, в старом провинциальном театре главное правило: "быстро" и "громко"! И все будет хорошо". Зритель любит, когда ему орут в уши. А я ищу исповедальности.

Что за спектакли идут у вас на Третьей сцене МХАТ Горького?

Дмитрий Минченок: Две последние премьеры - мои спектакли в авторском жанре стендап-драмы: "Танго на линии выстрела" и "Алиса без Кэрролла. Страна чудес". Для меня счастье и радость, что МХАТ им. Горького, такой какой он стал сейчас благодаря художественному руководителю Эдуарду Бо-якову, ищет новое и дает возможность для таких творческих экспериментов.

Это вы о природе математических загадок в повести Кэрролла?

Дмитрий Минченок: Они не "математические". Шифр есть, это "да". Амери-канцы в лице Мартина Гарднера придумали так говорить о Кэрролле. Рус-ский Кэрролл - другой. Он - про детские страхи взрослого человека, столк-нувшего с необходимостью любить не по шаблонам. Шифр о природе любви и желании свободы, о страсти хулиганить, чтобы двигаться в неожиданную сторону. Отсюда все его Кролики, "говорящие карты", курящие Гусеницы. Алиса в моей пьесе (ее замечательно играет Наталья Тетенова) уже мать, два ее старших сына еще не погибли на фронтах Первой мировой. Она приходит в дом стареющего Кэролла, чтобы узнать правду о взаимоотношениях стран-ного фотографа-математика с ней и ее матерью.

Фото: из личного архива Дмитрия Минченка

Как вам режиссерский опыт?

Дмитрий Минченок: Постановки - это великая награда и искушение тоже. Ты никогда не знаешь, что получается из твоего гнева, а что - из смирения. Сми-рение дает больше. Вот это я понял. Все, что завязано с вопросом "отложен-ного вознаграждения" - самое важное. Идея сверхчеловека говорит: нельзя сразу взять награду. Надо от нее отказаться. И потом, после череды испыта-ний тебе воздастся. А жизнь - это страдание, с одним отложенным возна-граждением. Гибель моей жены, режиссера фильма "Страсти по Владиславу" Ольги Дубинской девять лет назад в Абхазии, потом запрет ее фильма "При-ношение жертвы" о смысле жертвоприношения на Кавказе, смерть обоих ро-дителей в прошлом году - это непреходящее. Я пытаюсь забыть боль, стара-юсь расти через асфальт. Бывают минуты, когда приходится находить безу-мие в очевидных вещах.

Во всех ваших спектаклях двигатель сюжета - музыка…

Дмитрий Минченок: В "до мажоре", аккорд "до-ми-соль-си бемоль" - доми-нантсептаккорд разрешается в тонику. Это знают все. Для меня в нем загадка не музыкальная, а космологическая. Когда вы подходите к "си бемолю" со-здается невыносимое напряжение, Тоника еще не сыграна, но вас тянет в нее. Именно это "притяжение" вы ощущаете как силу гравитации. По мне тут от-крываются загадки мироздания. Я принадлежу к тем служителям гармонии, которые ищут золотое сечение во всем.

Как вы оцениваете нашу новую действительность?

Дмитрий Минченок: Мы перешли в эру ковида. Визуальный образ - отсут-ствие рта, губы, залепленные маской. Рот становится атавизмом, слово - за-претом. Все, что рождено мехами легких - под знаком смерти. Молчание - единственный способ спастись. Мозг сам будет бояться говорить. Деклариро-ванная опасность выдоха и вдоха приведет к отмиранию голоса. Эволюция приготовила нам такое блюдо под соусом вируса. Думая про это, я вспоми-наю историю про Вавилонскую башню. Мы поверили в то, что сможем обой-тись без знания слепого случая, без Божьего провидения, главное слово за учеными, а они - молчат. Мы просто играли в Научно-Техническую Револю-цию, как сверхлюди, а доигрались до потери речи. Немота - будущее плане-ты.

И при таком будущем вы довольны своим настоящим?

Дмитрий Минченок: В ушедшем сезоне, когда все "молчали", у меня случи-лось премьера сразу семи пьес. В трех театрах: во МХАТе им. Горького, в Калининградском драматическом театре "Когда голуби улетели", в Театре Российской Армии с Алиной Покровской "Баба Голубиная" в постановке Андрея Бадулина, в Концертном Зале им Чайковского спектакль про Жака Оффенбаха и в Соборе им Канта у Веры Таривердиевой в Калининграде пьеса о Канте.

Жанр стендап-драма, который вы развиваете… Чем он отличается от стендап-комедии?

Дмитрий Минченок: Жизнь надо уметь пересказывать, как священное откро-вение. Тогда мы выйдем на истинную причину наших поступков. Мы обесце-нили цинизмом все, что могли. Для того, чтобы пережить экстаз нужны неве-роятные духовные силы. Стэндап-драма про это. Про пересказ жизни глазами жертвующего. Мне не надо никого смешить. Мне надо взывать к сострада-нию. Здесь важно говорить искренне.

"Танго на линии выстрела" - это спектакль о танго?

Дмитрий Минченок: Это история о том, что с душой человека делает танго. А потом - это детектив. Кто убивает девушек, танцующих танго: партнеры, ревнивые мужья? Ответ подскажет только музыка, а иначе откуда такая сила у "Кумпарсы" (корень "Кумпарситы"). Кстати, изначально, кумпарса - это марш для ночного факельного шествия отчаянных молодых людей. Страх в сюжете появляется, как толчок - от бессознательных реакций зрительного за-ла. Это не банальный выбор зрителя: "замочи героя". В этом для меня нет ничего интересного. Я меняю сюжет в зависимости от реакций зала: смеха, аплодисментов, зевков, ерзания.

Фото: из личного архива Дмитрия Минченка

Кажется, вы не принадлежите ни к одной из театральных мафий. Как выживаете в ранге свободного художника?

Дмитрий Минченок: Сложно. Государство сейчас дает прекрасные возможности, чтобы сдвинуть мир. Недавно появившийся Президентский̆ фонд культурных инициатив - классная идея. Это шанс креативщикам всех мастей вы-браться из-под гнета карьерных планов начальников и совершить какие-то неожиданные прорывы. Это классная задумка - вывести из подполья всех реально свежо мыслящих. И я буду участвовать в этом конкурсе. У меня есть совместные проекты с продюсером Наной Куликовой, которая давно и успешно занимается продвижением и развитием проектов в области новых форматов искусства. Например, один из наших проектов посвящен креатив-ному осмыслению искусства импровизации. Это креативная программа, в ко-торой театр смыкается с искусством переговоров, а искусство разговаривать - переходит к искусству находить собственную реальность в твоем собеседнике и на его поле решать собственные задачи.

А что ваш любимый Дунаевский?

Дмитрий Минченок: Мой? Ему идет 121 год. Я заканчиваю двухтомник о нем. Это самое большое счастье. В планах сделать сериал. Сейчас для кино я написал в соавторстве биографию нерпы, пресноводного Байкальского тюле-ня по имени Юма. Это история для детей всех возрастов, которая сейчас идет во всех кинотеатрах страны. А вообще обожаю Достоевского, хочу сделать пьесу, настоянную на идеях Ставрогина. Считайте, это мой тригер - история "бесов". Он хорошо ощущал причину бунта маленького человека. А мне интересно детально проследить процесс вызревания из семян подлости и прагматичности концепций новых заговоров. Это больше борьба идей.

А какой бы театр увлек вас? Вам умеют нравиться чужие спектакли?

Дмитрий Минченок: "Лавр" и "Лес" у нас во МХАТе. Завораживающий Христофор Валентина Клементьева и совершенно уникальная Лена Коробейникова с Алисой Гребенщиковой. Мне нравится, что делает Вера Таривердиева в Калининградском соборе Канта. Мои с ней спектакли о Канте (надеюсь к нам присоединится пианист Михаил Аркадьев) стали для меня спектаклями о Безличной Боли.

А это для меня главный герой нашего времени. Мы не много знаем, почему именно наша боль в какой-то момент оказывается нашим бензином, на кото-ром мы живем. История о том, как мы распоряжаемся силой и властью, что нам дана - для меня очень личная. В этом смысле оперная история "Оприч-ника" на музыку раннего Чайковского, рассказанная режиссером Сергеем Новиковым в Михайловском театре - именно об этом. О том, как мы распо-ряжаемся силой, что нам дана и какое благо из насилия над своими страстями мы можем вынести.