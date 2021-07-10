Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе"

Сервис HBO Max опубликовал первый кадр из прямого продолжения сериала "Секс в большом городе", в случае удачи могущего стать перезагрузкой шоу. Пока намечены десять эпизодов по полчаса.

На снимке - Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) на улице родного Нью-Йорка - вышагивают. При этом радость излучает лишь Кэрри - обратим внимание. Тогда как на Шарлотту, например, просто больно смотреть.

Саманта Джонс в исполнении Ким Кэттролл участвовать в реюнионе отказалась, но создатели не растерялись и заменили ее целой радугой фруктовых вкусов в лице трех новых подруг - американоазиатской, афроамериканской и небинарной, то есть не относящей себя ни к одному из зафиксированных полов.

HBO's shared our first look at 'And Just Like That...', the upcoming Sex and the City follow-up series, as production begins in NYC. pic.twitter.com/yJBqg0I5nU — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 9, 2021

Оригинальный сериал, в основе которого - бестселлеры Кэндес Бушнелл, выходил на HBO с 1998 по 2004 год. Став огромным хитом.

Точной даты премьеру у ребута пока нет.