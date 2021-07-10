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10.07.2021 04:29
Рубрика: Происшествия

На месте крушения Ан-26 на Камчатке будут работать водолазы

Текст: Юрий Батин

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке в субботу будут продолжены поисковые работы с привлечением водолазов.

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"Продолжены поисковые работы силами наземных групп. Также на сегодня запланированы водолазные работы", - цитирует РИА новости представителя регионального управления МЧС.

Ранее спасатели смогли добраться до места крушения на скале, а в пятницу были обнаружены оба бортовых самописца.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет потерпел крушение при заходе на посадку в девяти километрах от аэропорта прибытия. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Погибли все. Останки погибших найдены.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Крушение Ан-26 на Камчатке

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