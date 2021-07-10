На месте крушения Ан-26 на Камчатке будут работать водолазы

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке в субботу будут продолжены поисковые работы с привлечением водолазов.

"Продолжены поисковые работы силами наземных групп. Также на сегодня запланированы водолазные работы", - цитирует РИА новости представителя регионального управления МЧС.

Ранее спасатели смогли добраться до места крушения на скале, а в пятницу были обнаружены оба бортовых самописца.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет потерпел крушение при заходе на посадку в девяти километрах от аэропорта прибытия. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Погибли все. Останки погибших найдены.