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10.07.2021 14:25
Рубрика: Власть

Власти Сочи пригласили на отдых детей из Челябинской области

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области, пострадавших от пожара. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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"У нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей, - сказал мэр Сочи. - Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу".

В Челябинской области вспыхнули лесные пожары. За ночь общая площадь природных пожаров выросла с пяти до 14 тысяч гектаров. За минувшие сутки от огня пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач. Один человек погиб.

В пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети.

В регионах Власть Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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