Власти Сочи пригласили на отдых детей из Челябинской области

Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области, пострадавших от пожара. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

"У нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей, - сказал мэр Сочи. - Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу".

В Челябинской области вспыхнули лесные пожары. За ночь общая площадь природных пожаров выросла с пяти до 14 тысяч гектаров. За минувшие сутки от огня пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач. Один человек погиб.

В пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети.