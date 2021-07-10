Врач рассказал, сколько человек может заразить пациент с индийским штаммом

На брифинге по заболеваемости COVID-19 главный врач ведущего ковидного госпиталя региона - Краснодарской краевой "Специализированной клинической инфекционной больницы", главный внештатный инфекционист Кубани Сергей Зотов рассказал о ходе вакцинации, основных штаммах коронавирусной инфекции и о том, растет ли число "тяжелых" пациентов.

- Количество заболеваний коронавирусом этим летом выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил Зотов. - Во-первых, ученые и врачи предполагали, что заболевание будет сезонным, как грипп, но, к сожалению, наши ожидания не оправдались. Коронавирус - не грипп, он не обладает сезонностью.

Во-вторых, подчеркнул он, это новая инфекция.

- Только второй год мы ее изучаем. Сам вирус мутирует. Он изменяет свои свойства. Если раньше заболевший ковидом мог заразить 2 -2,5 человека, то пациент с индийским штаммом может заразить 6-8 человек, - сказал руководитель клиники, которая лечит пациентов с диагнозом COVID-19 буквально с первых дней пандемии. - Возрастает заразность этим вирусом, увеличивается количество заболевших. Это будет продолжаться пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

При этом доля тяжелых больных остается примерно на прежнем уровне: "К сожалению, она не снижается. Это нехорошая тенденция. Мы можем остановить это только вакцинацией и коллективным иммунитетом".

- Сегодня нам известны четыре штамма коронавирусной инфекции: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", - уточнил Зотов. - В прессе появилась информация еще об одном - калифорнийском. Вакцина действенна против всех четырех штаммов. Это доказано и нашими, и зарубежными учеными. Мы должны прийти к тому, что вирус может меняться. Следовательно, и вакцина будет модифицирована. Возможно, мы будем прививаться с определенной периодичностью. Сейчас - это полгода, в будущем это может быть год.

Что касается хода вакцинации в одном из крупнейших по численности населения (более 6,3 миллионов человек) страны, то на сегодняшний день в Краснодарский край поставлено 1 миллион 179 тысяч 667 доз вакцины. В медицинских организациях имеются в наличии три типа: "Спутник V" (ГамКовидВак, Центра им. Гамалеи), "ЭпиВакКоронаЙ (Новосибирского научного центра "Вектор"), "КовиВак" (Центра им. Чумакова). Вакцинация проводится в 332 пунктах, в том числе работает 99 выездных.

В настоящее время на курортах Кубани отдыхают сотни тысяч гостей со всей страны. На черноморском побережье уже развернуто 74 пункта вакцинации. Из них 29 - в Сочи, 15 - в Анапе, 13 - в Новороссийске, 10 - в Туапсе, 7 - в Геленджике. Для жителей отдаленных поселений вакцинация работает 24 мобильных ФАПа. Вакцинировано первым компонентом 1 миллион 048 тысяч 750 человек. За последние сутки - 36 тысяч 310 человек.

Как уже сообщалось, накануне власти края заявили, что в отелях и санаториях всех курортных территорий в самое ближайшее время будут открыты дополнительные пункты вакцинации.

А с 1 августа на курорты Кубани смогут приехать туристы, готовые привиться во время отдыха.

"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения, - написал губернатор Кубани Кондратьев в своем телеграм-канале. - Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина".

Как известно, в регионе приняли решение о заселении в средства размещения туристов с 1 июля при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации (либо с медотводом) или переболевших коронавирусом (со правкой). Теперь эти условия смягчены.