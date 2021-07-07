Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта"

Особенность течения COVID-19, вызванного индийским штаммом ("дельта") - нередкое ухудшение на седьмой-восьмой день заболевания, вплоть до необходимости в госпитализации. Об этом рассказал на пресс-конференции инфекционист, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков.

Кроме того, "дельтой" заражаются люди, уже переболевшие ранее. Причем, как сказал доктор, есть случаи третьего заражения, и заболевание у таких пациентов протекает тяжелее, чем раньше.

"Вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", - цитируют Тимакова РИА Новости.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов сообщил еще об одной особенности "дельты": этот вариант коронавируса часто вызывает желудочно-кишечное расстройство.

По оценкам экспертов, штамм "дельта" вдвое заразнее изначальной, уханьской разновидности SARS-CoV-2, при этом вирус продолжает мутировать. В Индии зафиксировали появление варианта "дельта-плюс".