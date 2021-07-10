Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны

Сенат Гаити провозгласил в пятницу своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики после убийства Жовенеля Моиза. Данное решение поддержали восемь сенаторов из десяти, передает новостной портал JUNO7.

"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", - цитирует ТАСС резолюцию сената. В документе отмечается, что Ламбер будет выполнять функции главы страны "вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года".

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был расстрелян группой наемников утром 7 июля в своей резиденции. Он получил 12 пулевых ранений. При нападении пострадала и его супруга, она получила тяжелые ранения. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

После убийства главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое американцев. Всего в преступную группу входили 26 человек. Семь из них ликвидировали при задержании.