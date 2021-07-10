В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска

В Организации Объединенных Наций получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику. Сейчас оно изучается, однако подобное решение должен принимать Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на офис генерального секретаря организации.

Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в стране, датируется седьмым июля. Как отмечали СМИ, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории" после убийства президента Жовенеля Моиза

Ранее сообщалось, что власти Гаити обратились и к США - попросили Вашингтон направить в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. Представитель Госдепартамента подтвердил, что действительно была запрошена помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства Моиза.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром седьмого июля в своей резиденции. Власти заявили, что преступление совершили наемники. Задержаны 18 граждан Колумбии и двое американцев. Всего в преступную группу входили 26 человек. Семь из них ликвидировали при задержании.