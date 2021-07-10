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10.07.2021 04:24
Рубрика: В мире

Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности

Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны после убийства президента Жовенеля Моиза. Цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории", цитирует РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters.

Фото: AFP/HECTOR RETAMAL
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Ранее постпред Норвегии Мона Йуул заявляла, что Совет Безопасности ООН пока не рассматривает возможность возврата миротворцев в Гаити на фоне убийства президента. В 2019 году ООН объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии в Гаити.

Отметим, что с подобным запросом власти Гаити обратились и к США - попросили Вашингтон направить в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. Представитель Госдепартамента подтвердил, что действительно была запрошена помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства Моиза, пишет ТАСС. Однако, как передает Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации, Вашингтон пока не планирует предоставлять военную помощь Гаити.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.

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