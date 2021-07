Почему Пушкина читают от Сиэтла до Сингапура

Тысячи людей во всем мире прислали ко дню рождения Пушкина видео чтения его стихов. Пять часов онлайн-марафона Pushkin for the Whole World не вместили даже четверти всего присланного. Чем Пушкин важен для всего мира, "РГ" рассказывает поэт и переводчик Пушкина, президент благотворительного фонда "Пушкин - всему миру!" Джулиан Лоуэнфельд.